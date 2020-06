Nokia 2.3 en 9 PureView Ontvangen Beveiligingspatch Juni 2020

HMD Global heeft weer wat updates afgerond. Dit keer gaat het om een beveiligingsupdate voor de Nokia 2.3 en de Nokia 9 PureView. De nieuwste update installeert de beveiligingspatch van juni 2020, die weer enkele tientallen kwetsbaarheden aanpakt.

Gebruikers van de Nokia 2.3 en Nokia 9 PureView kunnen elk moment de beveiligingsupdate van juni verwachten. Verschillende Nederlanders melden dat ze de update al hebben ontvangen, maar het kan even duren voordat de update bij iedereen is aangekomen. De update brengt geen nieuwe functies of bug fixes met zich mee, maar zorgt er wel voor dat tientallen kwetsbaarheden worden aangepakt zodat kwaadaardigen hier geen misbruik meer van kunnen maken.

Je ontvangt een notificatie zodra je de update kunt downloaden. Hebben jullie de beveiligingsupdate al ontvangen?

via [droidapp]