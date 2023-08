Voordelige Motorola Moto G14 Met 50MP Camera Aangekondigd

De Motorola Moto G14 is de afgelopen weken meerdere keren opgedoken in het geruchtencircuit, maar deze week heeft Motorola de voordelige smartphone officieel geïntroduceerd. De Moto G14 beschikt onder ander over 6,5-inch scherm en een 50MP camera.

De opvolger van de Moto G13 is eerst alleen aangekondigd voor India, maar naar verwachting komt de Moto G14 later ook naar Nederland. De Motorola Moto G14 beschikt over een 6,5-inch scherm met een full hd+-resolutie, een Unisoc T616-processor, minimaal 4GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 20W laden, een 8MP selfie-camera in de ronde uitsparing van het scherm en een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 2MP macrolens. De behuizing is spatwaterdicht (IP52-certificering).

De Moto G14 draait uit de doos op Android 13 en de smartphone krijgt alleen een update naar Android 14. Wel krijgen gebruikers drie jaar lang beveiligingsupdates. In India krijgt de uitvoering met 4GB RAM en 128GB ROM een adviesprijs mee van omgerekend slechts 110 euro. Als de Moto G14 naar Nederland komt moeten we vanwege de importkosten en belastingen echter wel wat meer betalen, want de Moto G13 kreeg bij de lancering in Nederland een adviesprijs mee van 179 euro. Inmiddels kun je de Moto G13 kopen voor 129 euro.

