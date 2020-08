“Xiaomi Mi 10 Ultra Krijgt 120x Zoom-camera en 55 Watt Draadloos Opladen”

Xiaomi lijkt te werken aan een duurdere variant van de Mi 10 Pro. Het gaat om de Mi 10 Ultra die volgens de geruchten beschikt over een camera met 120x zoom en ondersteuning heeft voor 50 watt draadloos opladen. Renders en foto’s van de retailverpakking zijn nu uitgelekt.

Xiaomi zou de 10de verjaardag van het bedrijf willen vieren met de introductie van nieuwe smartphones, waaronder de speciale versies van de Redmi K30 Pro en de Mi 10 Pro. De Mi 10 Ultra is te zien op afbeeldingen die afkomstig zijn van de Chinese website Weibo. We zien hierop de vierdubbele camera waarmee je 120 keer (optisch en digitaal gecombineerd) kunt inzoomen. Waarschijnlijk heeft deze camera een 108MP hoofdlens. Verder staan er enkele details bij de lenzen, waaronder de brandpuntsafstand 12-120mm.

De tech-lekker Ice Universe laat verder weten dat Xiaomi samenwerkt met Qualcomm om een overklokte GPU mogelijk te maken. Je zou vervolgens via de Game Turbo-app specifieke profielen in kunnen stellen voor de prestaties van de GPU. Daarnaast is de Mi 10 Ultra in staat om de 4.500 mAh accu draadloos te laden met een 55 watt-oplader. Bekabeld laden kan met een 100 of 120 watt oplader. Het scherm heeft een 120 Hz verversingssnelheid en een Full HD+-resolutie.

Intern vinden we een Snapdragon 865-chipset met 8GB, 12GB of 16GB werkgeheugen en 128GB, 256GB of 512GB opslagruimte. Een adviesprijs is nog niet uitgelekt, maar die zal ongetwijfeld boven de 1000 euro uitkomen.

Op de verpakking zien we een glanzende zilveren uitvoering en zwarte uitvoering waarbij de behuizing licht doorzichtig is. Het is nog onduidelijk wanneer Xiaomi de Mi 10 Ultra zal introduceren.

via [AW]