“Introductie OnePlus Nord Special Edition Op 14 Oktober”

OnePlus zal volgens de laatste geruchten op 14 oktober de OnePlus Nord Special Edition introduceren. De behuizing van de smartphone krijgt een zandsteen-afwerking die we kennen van de originele OnePlus One.

Op 14 oktober zal OnePlus de OnePlus 8T introduceren. Dit is de nieuwste vlaggenschip-smartphone van de fabrikant. OnePlus wil zich echter ook gaan focussen op het lagere en midden segment. Zo heeft het bedrijf eerder dit jaar de OnePlus Nord uitgebracht en krijgen we volgens een teaser, die OnePlus op Twitter deelde, op 14 oktober naast de OnePlus 8T ook de tweede OnePlus Nord-smartphone te zien.

Op de teaser zien we de teksten “OnePlus Nord” en “Special Edition”. Overige details ontbreken nog, maar de afbeelding doet vermoeden dat de smartphone een achterzijde met een zandsteen-afwerking heeft. We kennen deze afwerking van de OnePlus One die bij dit toestel zorgde voor een goeie grip.

We kunnen op 14 oktober dus twee nieuwe OnePlus-smartphones verwachten, maar volgens de geruchten heeft OnePlus op 26 oktober alweer een evenement ingepland. Op deze dag krijgen we waarschijnlijk een goedkopere OnePlus Nord-smartphone te zien. Oktober lijkt dus een interessante maand te worden voor OnePlus-fans.

via [AW]