“Samsung Galaxy Z Fold 3 Kost Net Zo Veel Als Zijn Voorganger”

De prijs van de Samsung Galaxy Z Fold 3 is uitgelekt. De nieuwe opvouwbare smartphone zal volgens de geruchten net zo veel gaan kosten als de huidige Galaxy Z Fold 2. Dit toestel kost ongeveer 2000 euro.

De Galaxy Z Fold 2 was niet alleen beter dan zijn voorganger, maar ook minder duur. Volgens de tech-lekker Mauri QHD zal dit bij de Galaxy Z Fold 3 echter niet het geval zijn. De smartphone zal uiteraard wel beter zijn dan zijn voorganger, maar de prijs blijft hetzelfde, aldus de bron. De Galaxy Z Fold 3 krijgt daarom opnieuw een prijskaartje van rond de 2000 euro.

Naar verwachting zal de prijs van opvouwbare smartphones de komende jaren wel gaan dalen, maar dit lijkt bij de Galaxy Z Fold 3 dus nog niet het geval. Er gaan echter wel geruchten rond over een Lite-model van Samsung’s opvouwbare smartphone. Mogelijk zien we bij dit model een grote prijsdaling. Samsung is overigens van plan om in 2021 meerdere opvouwbare smartphones te introduceren, waardoor het goed mogelijk is dat de Zuid-Koreaanse fabrikant volgend jaar minder dure modellen op de markt brengt.

via [AW]