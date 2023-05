Nokia X20 En Nokia 3.4 Ontvangen Beveiligingsupdate Van Mei

HMD Global, de fabrikant verantwoordelijk voor de productie van Nokia-smartphones, heeft een nieuwe update uitgerold naar de Nokia X20 en de Nokia 3.4. De update installeert de beveiligingspatch van mei 2023, waardoor de beveiliging van de smartphones weer helemaal up-to-date is.

Maak jij gebruik van een Nokia X20 of Nokia 3.4, dan kun je nu een notificatie verwachten met daarin de melding dat je een nieuwe update kunt downloaden. Deze update werkt de beveiligingspatch bij naar die van mei 2023 en installeert enkele tientallen patches die kwetsbaarheden in het besturingssysteem dichten. De update brengt verder geen nieuwe functies met zich mee, maar het is wel mogelijk dat HMD Global op de achtergrond enkele bugfixes of stabiliteitsverbeteringen heeft doorgevoerd.

Heb jij nog geen notificatie ontvangen, dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone. Updates rollen doorgaans in fasen uit, waardoor het een aantal dagen kan duren voordat de update bij iedereen is aangekomen.

via [droidapp]