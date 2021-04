Cat Phones Introduceert Cat S42 H+ En Cat B40 Met Antibacteriële Behuizing

Bullit Group heeft twee nieuwe robuuste Cat Phones aangekondigd. Naast de stevige behuizing die goed tegen een stootje kan en waterdicht is heeft Cat Phones de S42 H+ en de B40 ook voorzien van antibacteriële en antimicrobiële bescherming. Deze bescherming zou de bacteriegroei in een kwartier met 80 procent afremmen en met 99,9% na 24 uur.

De S42 H+ is identiek aan de reguliere Cat S42, waarover wij eerder al een review hebben geschreven. De smartphone beschikt over een 5,5-inch HD+ scherm, een Mediatek Helio A20 MT 6761D-processor, 3GB werkgeheugen, 32GB opslagruimte, een 4.200 mAh accu, een 13MP hoofdcamera en een 5MP selfie-camera. De behuizing van de S42 H+ is robuust en waterdicht en het scherm is te bedienen met natte vingers en handschoenen. Je kunt de smartphone wassen met water en zeep, maar ook met bleekmiddel, chemicaliën, ontsmettingsmiddelen en alcohol.

De Cat B40 is een reguliere telefoon met een 2,4-inch qvga-scherm, een 1.800 mAh accu, een zaklamp van 100 lumen, een 2MP camera, een koptelefoonaansluiting en 4G-ondersteuning. De accu gaat 30 dagen mee in standby-modus.

De Cat S42 H+ krijgt een adviesprijs mee van 270 euro. De Cat B40 kost 80 euro. Beide toestellen verschijnen in mei op de markt.

