Specificaties En Prijs Van Samsung Galaxy A35 Uitgelekt

Samsung werkt aan een nieuwe voordelige smartphone met de naam Galaxy A35, die waarschijnlijk over een week officieel geïntroduceerd zal worden. Vrijwel alle specificaties en ook de adviesprijzen zijn nu echter al uitgelekt.

De specificaties van de Samsung Galaxy A35 zijn gedeeld door de bekende tech-lekker Onleaks. Volgens de bron beschikt de smartphone over een 6,6-inch scherm met een 120Hz verversingssnelheid en een Exynos 1380-processor. Deze processor kennen we onder andere van de Galaxy A54.

Intern vinden we verder 6GB of 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte die je met maximaal 1TB kunt uitbreiden via een microSD-kaart, een 5000mAh accu met ondersteuning voor 25W snelladen, een 13MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 5MP macrolens. De Galaxy A34 heeft ondersteuning voor 5G, is waterdicht (IP67) en draait uit de doos op Android 14.

De Samsung Galaxy A34 verschijnt waarschijnlijk op de markt in de kleuren lichtblauw, geel, paars en donkerblauw. Samsung zal de smartphone volgens eerdere berichten op 11 maart introduceren, samen met de Galaxy A55. De Galaxy A34 krijgt vermoedelijk een adviesprijs mee van 389 euro (6GB+128GB) of 459 euro (8GB+256GB).

via [androidplanet]