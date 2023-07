Foto’s Van Samsung Galaxy Z Fold 5 Tonen Verbeterde Scharnier

Samsung zal eind deze maand tijdens een Galaxy Unpacked-evenement de Galaxy Z Fold 5, de Galaxy Z Flip 5 en een aantal andere producten presenteren. Foto’s van de Galaxy Z Fold 5 zijn nu echter al uitgelekt. Deze foto’s tonen onder andere het resultaat van een vernieuwde scharnier.

De foto’s van de Galaxy Z Fold 5 zijn gedeeld via Twitter en vervolgens gekopieerd door de website Sammobile. Als we er van uitgaan dat de foto’s echt zijn is er geen kier meer zichtbaar tussen beide schermhelften wanneer de smartphone is dichtgeklapt. Bij de vorige modellen is nog wel een duidelijke opening te zien. Dat de twee schermen bij de Galaxy Z Fold 5 plat op elkaar liggen is te danken aan een nieuwe scharnier. Ook moet de vouw in het scherm hierdoor minder zichtbaar zijn.

De foto’s tonen aan de onderkant van de behuizing een luidspreker, een usb c-poort en een microfoon. Bovenop vinden we een tweede luidspreker en nog drie extra microfoons. De rear-camera bestaat opnieuw uit drie lenzen. De LED-flitser zit nu aan de zijkant van de lenzen, in plaats van daaronder.

Specificaties Samsung Galaxy Z Fold 5

Volgens de geruchten beschikt de Samsung Galaxy Z Fold 5 over een 7,6-inch vouwbaar Super AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid, een 6,2-inch 120Hz Super AMOLED-coverscherm, een Snapdragon 8 Gen 2-processor, 12GB werkgeheugen, 256GB of 512GB opslagruimte, een 4.400 mAh accu met ondersteuning voor 25W snelladen en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 12MP ultragroothoeklens en een 10MP telelens met 3x optische zoom. De behuizing krijgt een IPX7-classificatie.

De Galaxy Z Fold 5 zou net als de Galaxy Z Fold 4 een adviesprijs meekrijgen van 1799 euro. Na de officiële introductie op 27 juli zullen wij alle details met jullie delen.

via [AW]