“Samsung Galaxy S22 Krijgt 50MP Hoofdcamera”

Volgens de laatste geruchten is Samsung van plan om de aankomende Galaxy A22 uit te rusten met een 50MP hoofdlens. Dit is een flinke verhogen, want de huidige Galaxy S21 en de Galaxy 20 hebben een 12MP camera.

Dit bericht is afkomstig van twitteraar FrontTron en de doorgaans betrouwbare website Sammobile. Het is nog onduidelijk om welke sensor het gaat, waardoor we niet weten wat de sensorgrootte van de 50MP lens is. Grotere sensoren laten meer licht binnen en zorgen doorgaans voor betere foto’s. Momenteel is de grootste mobiele sensor Samsung’s eigen 1/1,12″-sensor van 98 vierkante millimeter.

Als Samsung de Galaxy S22 uitrust met een 50MP camera moet het dankzij de hogere resolutie ook mogelijk zijn om in 8K-resolutie video’s op te nemen. Naast de 50MP hoofdlens zou Samsung nog een 12MP telelens met 3x optische zoom en een 12MP ultragroothoeklens toevoegen. Neem de geruchten nog met een korrel zout, want Samsung zal de Galaxy S22-serie waarschijnlijk pas begin volgend jaar introduceren.

via [tweakers]