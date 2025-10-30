Samsung Galaxy S22, Z Fold/Flip 7 En A53 Ontvangen Oktober-update

Samsung rolt de beveiligingsupdate van oktober uit naar meer smartphones. De oktober-patch is nu beschikbaar voor de smartphones in de Galaxy S22-serie, de vouwbare Z Fold/Flip 7-smartphones en de mid-range Galaxy A53.

Omdat Samsung zich de afgelopen weken voornamelijk heeft gefocust op de uitrol van de One UI 8-update, rolt de beveiligingsupdate van oktober wat later uit dan gebruikelijk. Samsung is de update echter niet vergeten, want de oktober-update staat nu klaar voor de Galaxy S22, Galaxy S22+ en Galaxy S22 Ultra. De update is ongeveer 300MB groot en kan naast beveiligingsverbeteringen ook enkel stabiliteitsverbeteringen en bugfixes bevatten.

Dezelfde update staat ook klaar voor de Galaxy A53 en de vouwbare Galaxy Z Fold 7 en Galaxy Z Flip 7. Als je nog geen melding hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone. Het kan een aantal dagen duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is.

via [droidapp]