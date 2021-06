Deze Samsung-smartphones Krijgen Vijf Jaar Lang Beveiligingsupdates

Samsung is een van de beste fabrikanten als het gaat om het uitbrengen van Android-updates. Updates rollen niet alleen snel uit, maar vlaggenschip-toestellen van Samsung kunnen ook vier jaar lang rekenen op beveiligingsupdates. Vier jaar ondersteuning is al langer dan bij de concurrentie, maar nu laat Samsung weten dat sommige Galaxy-smartphones voortaan vijf jaar beveiligingsupdates ontvangen.

Verschillende smartphones van Samsung ontvangen tot ten minste vier jaar na de oorspronkelijke lancering beveiligingsupdates. Nu komt de Zuid-Koreaanse fabrikant met verrassend nieuws. Een aantal Galaxy-telefoons krijgen namelijk zelfs 5 jaar lang beveiligingsupdates. Dit is net zo lang als Apple.

Naast de vijf jaar beveiligingsupdates ontvangen een aantal Galaxy-toestellen drie jaar lang nieuwe Android-versies. De toestellen die voor de langere software-ondersteuning in aanmerking komen zijn speciale Enterprise Edition-telefoons. Dit zijn hardwarematig dezelfde smartphones als voor de consument, maar met softwarematige verbeteringen gericht op bedrijven. Deze toestellen kregen al 4 jaar beveiligingsupdates, maar dit termijn is nu dus verlengd naar 5 jaar. Het gaat om de volgende smartphones.

• Samsung Galaxy S20

• Samsung Galaxy S20+

• Samsung Galaxy S20 Ultra

• Samsung Galaxy Note 20 Ultra

• Samsung Galaxy XCover 5

• Samsung Galaxy Tab Active 3

Het is nog onduidelijk of Samsung van plan is om in de toekomst ook de consumentenversies langer van updates te voorzien, maar aangezien Samsung in het verleden besloot om de ondersteuning voor de Galaxy S6, Galaxy S7 en de Galaxy S8-serie te verlengen is het goed mogelijk dat dit ook bij de huidige vlaggenschip-toestellen zal gebeuren.

via [AW]