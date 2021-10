“Samsung Galaxy S22 Krijgt Andere Beeldverhouding”

Er zijn foto’s opgedoken van screenprotectors voor de Samsung Galaxy S22 (Plus). Deze foto’s delen een belangrijk detail. De Galaxy S22-serie lijkt namelijk een andere beeldverhouding te krijgen dan die van zijn voorganger.

De introductie van de Galaxy S22-serie zal pas volgend jaar plaatsvinden, maar geruchten over de vlaggenschip-smartphones duiken al regelmatig op. Volgens de laatste geruchten krijgen de Samsung Galaxy S22 en de Galaxy S22 Plus een beeldverhouding van 19,5:9. De schermen worden dus breder en korter dan het 20:9-scherm van de huidige Galaxy S21. De beelden zijn gedeeld op Twitter door de bekende tech-lekker Ice Universe.

Samsung’s besluit om de nieuwe beeldverhouding te gebruiken is opmerkelijk, omdat de meeste fabrikanten hun schermen de afgelopen jaren juist steeds langer maakten. Een langwerpig scherm maakt het namelijk makkelijker om de smartphone met één hand te bedienen.

De Galaxy S22-serie is inmiddels al regelmatig opgedoken in het geruchtencircuit. Volgens de berichten bestaat de serie uit de Galaxy S22, S22 Plus en S22 Ultra. De S22 Ultra krijgt een Galaxy Note-achtig ontwerp en heeft een ingebouwde S Pen. Verder krijgen de smartphones een 50MP hoofdlens. De huidige Galaxy S21 heeft een 12MP hoofdlens. De meeste specificaties ontbreken nog, maar naar verwachting zal Samsung de smartphone uitrusten met een Exynos 2200-chipset.

Neem de geruchten nog met een korrel zout, want de officiële introductie is nog ver weg.

via [androidplanet]