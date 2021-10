Android 12 Rolt Nu Uit Naar Google Pixel-smartphones

Nu Google de Pixel 6-serie officieel heeft geïntroduceerd is het bedrijf begonnen met de uitrol van Android 12 voor de Pixel 3-serie en nieuwere Pixel-smartphones. Gebruikers van negen verschillende Pixel-smartphones kunnen nu een update naar de nieuwste versie van Android verwachten.

Mensen met één van de onderstaande toestellen kunnen nu de Android 12-update downloaden. De nieuwste versie van Android brengt een hoop verbeteringen en aanpassingen met zich mee, waaronder het Material You-design. Dit design past de interface van Android aan op de kleuren van de ingestelde wallpaper. Hiermee maak je de interface net even wat persoonlijker. Een andere grote wijziging is het Privacydashboard, waarin onder andere te zien is welke applicaties toegang hebben tot je microfoon, camera of locatie.

De volgende smartphones ontvangen een Android 12-update:

– Google Pixel 3 en 3 XL

– Google Pixel 3a en 3a XL

– Google Pixel 4 en 4 XL

– Google Pixel 4a en 4a 5G

– Google Pixel 5

De Pixel 6 en 6 Pro draaien uit de doos al op Android 12. Deze vlaggenschip-smartphones zijn vanaf 28 oktober verkrijgbaar in acht verschillende landen. Nederland en België horen hier niet bij, maar in buurlanden Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk kun je de Pixel 6 (Pro) wel kopen. Smartphones van andere fabrikanten ontvangen later dit jaar een Android 12-update.

via [androidplanet]