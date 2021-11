Officiële Beelden Van Samsung Galaxy S21 FE Gelekt

Al maanden spreken we over de komst van de Samsung Galaxy S21 FE, maar Samsung heeft de smartphone nog steeds niet aangekondigd. Vermoedelijk zal daar over niet al te lange tijd verandering in komen, want de geruchten spreken over een lancering in januari. Ook zijn de officiële marketingafbeeldingen nu uitgelekt.

Regelmatig dachten wij dat Samsung de Galaxy S21 FE zou lanceren, maar elke keer bleek dit niet het geval. Toch lijkt de smartphone er nu echt aan te komen. Zo spreken de geruchten nu over een lancering op 4 januari, waarna de smartphone vanaf 11 januari verkrijgbaar zal zijn. Het lekken van officiële marketingafbeeldingen lijkt te bevestigen dat de lancering van de Galaxy S21 FE inderdaad dichterbij komt.

De beelden zijn gedeeld door de website CoinBRS en laten de Galaxy S21 FE 5G in meerdere kleuren zien. De achterkant van de smartphone komt in grote lijnen overeen met die van de Galaxy S21. Wel lijkt de behuizing bij de S21 FE geheel te bestaan uit mat plastic. Voorop zit volgens de berichten een 6,4-inch 120Hz-scherm met een ronde uitsparing voor de selfie-camera.









De geruchten spreken verder over een Snapdragon 888-processor, 4500mAh-accu en een driedubbele camera met een 64MP hoofdlens, een groothoeklens en een dieptelens. Voorop zit een 32MP selfie-camera.

via [androidplanet]