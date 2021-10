Google heeft deze week de nieuwste versie van Android officieel aangekondigd. Android 12 zal de komende maanden via een update verschijnen op de eerste smartphones. Android 12 brengt een aantal grote vernieuwingen met zich mee, waaronder een nieuw “Material You” uiterlijk en meer privacy opties.

De afgelopen maanden heeft Google al veel details gedeeld over Android 12 en sinds 18 mei is de eerste bètaversie beschikbaar. Deze week is Android 12 officieel aangekondigd en weten we precies hoe het eindproduct er uit ziet. Android 12 zal de komende weken eerst worden uitgerold naar de Pixel-smartphones van Google. Smartphones van andere merken volgen later dit jaar.

De grootste wijziging in Android 12 is het Material You-design, waarbij de interface van Android zich aanpast aan de kleuren van de achtergrond. Zowel de interface als een groot aantal applicaties kunnen overweg met het Material You-design. Naast de nieuwe kleuren zijn er ook vernieuwde animaties en effecten aanwezig. Ook de widgets, zoals Google Keep, Klok en de weerwidget, hebben een vernieuwd design gekregen. Daarnaast heeft Google de Gesprekwidget toegevoegd, waarmee je een specifiek gesprek op het startscherm van je telefoon kunt plaatsen.

De snelle instellingen zijn ook aangepast. Zo kun je hier voortaan een knop voor de smarthomebediening vinden. De smarthomebediening was voorheen te bereiken door de aan/uit-knop lang ingedrukt te houden. Ook zijn de twee afzonderlijke schakelaars voor mobiel internet en wifi vervangen door één ‘Internet’-knop.

Andere noemenswaardige aanpassingen zijn het nieuwe Privacy Dashboard, waarmee je in een oogopslag kunt zien wanneer bepaalde onderdelen van je telefoon in gebruik zijn. Denk hierbij aan de microfoon, de camera en je locatie. Via meldingen krijg je te weten wanneer apps de camera of microfoon gebruiken. Ook zie je rechtsboven in de statusbar aan de hand van een icoontje wanneer de camera of microfoon actief is.

Ook achter de schermen zijn wijzigingen doorgevoerd. Hierdoor moet Android 12 ongeveer 22% sneller taken uitvoeren en starten applicaties sneller op. Zo start Google Foto’s nu 34 procent sneller nadat je op een melding hebt getikt. Voor ontwikkelaars heeft Google Android 12 voorzien van een nieuwe uniforme API, waarmee ontwikkelaars meer controle krijgen over de haptische feedback (het trilmotortje in de smartphone). Een paar andere kleine toevoegingen zijn een functie waarmee je de smartphone makkelijker met één hand kunt bedienen, de mogelijkheid om lange screenshots te maken en de aanwezigheid van Game Dashboard en Play as you Download.

