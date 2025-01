Oppo Deelt Foto’s Van Extreem Dunne Vouwbare Oppo Find N5

Opvouwbare smartphones worden steeds dunner en op dit moment is de Honor Magic V3 de dunste foldable op de markt. Oppo heeft nu echter foto’s gedeeld van de Oppo Find N5, die een nog dunnere behuizing heeft.

Oppo heeft via Weibo een aantal foto’s gedeeld van de Oppo Find N5. We zien dat de vouwbare smartphone ongeveer net zo dun is als twee muntjes. Andere foto’s van de Oppo Find N5 laten zien dat de smartphone ongeveer half zo dik is als een iPhone en ongeveer net zo dik als 4 bankpasjes. Met een dikte van slechts 4 mm is de Oppo Find N5 nog dunner dan de Honor Magic V3, die opengeklapt 4,35 mm dun is. Bij het bericht op Weibo staat dat de grootte van de oplaadpoort de enige reden is dat de Oppo Find N5 niet nog dunner is.

Naar verwachting is de OnePlus Open 2 net zo dun als de Oppo Find N5. De huidige OnePlus Open is namelijk gebaseerd op de Oppo Find N3. De Oppo Find N3 richt zich echter voornamelijk op de Chinese markt, terwijl de OnePlus Open in Europa op de markt verscheen. Dit zal ook het geval zijn bij de Oppo Find N5 en de OnePlus Open 2.

Oppo zal de Oppo Find N5 volgende maand voor de Chinese markt introduceren. OnePlus zal de OnePlus Open 2 vermoedelijk in maart aankondigen.

via [AW]