“Google Gaat Pixel Pass Uitbrengen In Europa”

Er zijn aanwijzingen gevonden waaruit blijkt dat Google van plan is om Pixel Pass uit te brengen in Europa. Met Pixel Pass krijg je voor een vast bedrag per maand een Pixel-smartphone. Hierbij is reparatie inbegrepen en mag je na twee jaar je smartphone inwisselen voor een andere Pixel-smartphone.

Tijdens de introductie van de Pixel 6-serie heeft Google in de Verenigde Staten ook de Pixel Pass voorgesteld. Met een Google Pixel Pass-abonnement ontvang je voor 45 dollar per maand de Pixel 6 en voor 55 dollar per maand de Pixel 6 Pro. Je krijgt korting als je een oude telefoon inruilt en elke twee jaar mag je een nieuwe smartphone uitkiezen. Eventuele reparaties, het vervangen van een kapot toestel en diensten als YouTube Premium, YouTube Music Premium en Google One zijn allemaal inbegrepen bij een Pixel Pass.

De website LetsGoDigital heeft ontdekt dat Google de naam Pixel Pass ook in Europa heeft vastgelegd als handelsmerk. De naam is op 7 januari ingediend bij de EUIPO. Het is geen garantie dat Pixel Pass naar Europa komt, maar Google lijkt een mogelijke Europese lancering wel te overwegen.

De Google Pixel 6-serie is niet officieel in Nederland uitgebracht, maar in buurlanden Duitsland en het Verenigd Koninkrijk wel. In Nederland is de smartphone alleen verkrijgbaar via de grijze import.

via [AW]