OnePlus Gaat Deze Zes Smartphones Introduceren

OnePlus heeft eerder dit jaar al twee smartphones aangekondigd, maar we kunnen de komende maanden nog een hoop andere smartphones van de fabrikant verwachten. Uit een releaseschema blijkt namelijk dat OnePlus binnenkort zes nieuwe smartphones zal introduceren.

Yogesh Brar schrijft op Twitter dat OnePlus de lancering van zes nieuwe smartphones aan het voorbereiden is. Dit blijkt uit een gelekte releaseschema. Zo komt de fabrikant nog deze maand met de OnePlus 10 Pro, die OnePlus eerder al in thuisland China heeft uitgebracht. In april krijgen we de OnePlus Nord CE 2 Lite te zien en niet veel later komt de fabrikant met de OnePlus Nord 2T.

In mei staat de OnePlus 10R in de planning. Dit is vermoedelijk een goedkopere versie van de OnePlus 10 Pro. In juli zal de opvolger van de Nord 2 worden aangekondigd onder de naam OnePlus Nord 3. Als laatste komt OnePlus aan het einde van het derde kwartaal met de OnePlus 10 Ultra (10 Pro Plus). Als we naar de naam kijken lijkt dit een krachtige vlaggenschip te worden.

Here are some of the upcoming Nord/number series products



•OnePlus 10 Pro – March

•OnePlus Nord CE 2 Lite – April

•OnePlus Nord 2T – April End/Early May

•OnePlus 10R – May

•OnePlus Nord 3 (Nord Pro) – July

•OnePlus 10 Ultra (10 Pro Plus) – Late Q3 — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) March 21, 2022

via [androidplanet]