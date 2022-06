Deze Vier Nokia-smartphones Ontvangen Nieuwe Update

Nokia heeft een nieuwe update uitgerold naar vier smartphones van de fabrikant. Gebruikers van de Nokia G50, de Nokia XR20, de Nokia 7.2 en de Nokia 2.2 ontvangen allemaal een update. Het gaat om verschillende updates, waaronder beveiligingsupdates en update met stabiliteitsverbeteringen.

De Nokia G50 ontvangt geen nieuwe beveiligingspatch. De smartphone heeft begin mei namelijk al de patch van april ontvangen. Wel brengt de nieuwe update verbeteringen op de vorige update samen met wat nieuwe animaties met zich mee.

De Nokia XR20 ontvangt een update met een nieuwe versie van Android 12, samen met stabiliteitsverbeteringen en de beveiligingspatch van april. De Nokia 7.2 en Nokia 2.2 ontvangen een update met de beveiligingspatch van mei. Het kan even duren voordat alle gebruikers de nieuwste update hebben ontvangen, want Nokia rolt de update in fasen uit.

via [droidapp]