HBO Max en Discovery+ Worden Samengevoegd Tot Eén Streamingdienst

HBO Max is nog maar een half jaar in Nederland beschikbaar, maar de streamingdienst zal eind 2023 alweer verdwijnen. Moederbedrijf Warner Bros. Discovery zal zijn twee streamingdiensten HBO Max en Discovery+ eind volgend jaar namelijk samenvoegen tot één dienst.

Warner Bros. Discovery zal in de zomer van 2023 een nieuwe dienst lanceren in de Verenigde Staten, waarna andere landen op een later tijdstip zullen volgen. Met de nieuwe dienst voegt het bedrijf de streamingdiensten HBO Max en Discovery+ samen. Dit heeft topman David Zaslav bekendgemaakt. Door de twee diensten te combineren hoopt het bedrijf beter te kunnen concurreren met Disney+ en Netflix.

Het is nog niet duidelijk wat de fusie voor gevolgen heeft voor klanten van Discovery+ en HBO Max in Nederland. Zo kregen klanten bij de lancering van HBO Max bijvoorbeeld een levenslange korting van 50%. We weten niet hoe Warner Bros. Discovery dit wil aanpakken bij de combinatie van de twee verschillende diensten.

HBO Max en Discovery+ tellen op dit moment gezamenlijk 92,1 miljoen abonnees. Tegen 2025 hoopt Warner Bros. Discovery te kunnen groeien tot 130 miljoen abonnees. Het bedrijf wil dit onder andere mogelijk maken door een goedkoper abonnement met reclame aan te bieden.

