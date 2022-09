Huawei Mate 50 (Pro) Officieel Geïntroduceerd

Huawei heeft in thuisland China de Huawei Mate 50 en de Mate 50 Pro aangekondigd. De nieuwe vlaggenschip-smartphones van de fabrikant zijn eerst alleen in thuisland China verkrijgbaar, maar naar verwachting zal de serie op een later tijdstip ook voor de Europese markt worden aangekondigd.

De laatste jaren zien we in Europa steeds minder mensen met een Huawei-smartphone rondlopen. Dit komt door de vele sancties waarmee de Chinese fabrikant te maken heeft. Zo mag Huawei bijvoorbeeld geen smartphones meer op de markt brengen met de Google Play Store en andere Google-diensten. Deze diensten worden in Europa enorme veel gebruikt, waardoor de Huawei-smartphones een stuk minder aantrekkelijk zijn geworden. Toch brengt de fabrikant nog regelmatig nieuwe smartphones op de markt, zoals nu bijvoorbeeld de Huawei Mate 50-serie.

De Huawei Mate 50 beschikt over een 6,7-inch AMOLED-scherm met een resolutie van 2700 bij 1224 pixels en een 120Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 8 Plus Gen 1-processor met 8GB werkgeheugen, 128GB, 256GB of 512GB opslagruimte en een 4460 mAh accu met ondersteuning voor 66W snelladen en 50W draadloos laden. In de ronde uitsparing van het scherm vinden we een 13MP selfie-camera en achterop beschikt de smartphone over een 50MP hoofdlens, een 13MP groothoeklens en een 12MP telelens met 5x optische zoom. De aanwezige XMAGE-beeldtechnologie moet zorgen voor betere kwaliteit foto’s.

Vanwege de Amerikaanse sancties heeft de Huawei Mate 50 geen 5G-ondersteuning, maar de smartphone kan wel verbinding maken met satellieten.

De Huawei Mate 50 Pro heeft een 6,74-inch AMOLED-scherm met gek genoeg een enorme notch, zoals we dat ook kennen van de iPhone. In deze notch heeft Huawei een infraroodsensor geplaatst voor de gezichtsherkenning. De vingerafdrukscanner zit onder het scherm en een laagje Kunlan-glas moet dit scherm beschermen. De 4700 mAh kan met dezelfde snelheden opladen als de reguliere Mate 50 en achterop vinden we een vierdubbele rear-camera met een 64MP periscopische zoomlens, waarmee je 3.5x optisch kunt inzoomen.

De smartphones draaien op HarmonyOS zonder Google-diensten. Het downloaden van applicaties moet daarom via Huawei’s eigen webwinkel. In plaats van Google Maps heeft Huawei de eigen navigatie app Petal Maps geïnstalleerd.

De Huawei Mate 50 met 128GB opslagruimte kost in China omgerekend ongeveer 725 euro. De uitvoering met 256GB opslagruimte kost 800 euro en voor 512GB opslagruimte betaal je 950 euro. De Huawei Mate 50 Pro kost 1000 euro (256GB) of 1125 euro (512GB).

