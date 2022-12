Render: “Dit Is De Budget-smartphone Moto E13”

Motorola zal begin volgend jaar een nieuwe voordelige smartphone op de markt brengen. Deze Moto E13 is nu te zien op verschillende renders.

De Moto E-serie bestaat uit budget-smartphones die voor zo’n 150 euro over de toonbank gaan. Motorola zal deze serie binnenkort uitbreiden met de Moto E13. De bekende bron MySmartPrice heeft alvast een aantal renders gedeeld waarop de Moto E13 van alle kanten te zien is.

De renders tonen een toestel met aan de achterkant een enkele camera en een ledflitser. Voorop zien we een scherm met een dikke rand aan de onderkant en een druppelnotch voor de selfie-camera. De aan/uit-knop en de volumeknoppen zitten aan de rechterkant. We zien geen vingerafdrukscanner. Waarschijnlijk kun je de Moto E13 dus alleen ontgrendelen met een patroon of wachtwoord.

Eerdere geruchten spreken over de aanwezigheid van een Unisoc T606-processor in combinatie met 2GB werkgeheugen. De Unisoc T606 vinden we ook terug in de Nokia G21 en de Moto E32. De smartphone draait uit de doos waarschijnlijk op een vrij kale versie van Android 13.

via [androidplanet]