Nubia RedMagic 8 Pro+ Gaming-smartphone Met 165W Snelladen Aangekondigd

Nubia heeft zijn nieuwste gaming-smartphones aangekondigd onder de namen RedMagic 8 Pro en 8 Pro+. Beide smartphones kunnen zeer snel opladen en beschikken over high-end specificaties, waaronder een Snapdragon 8 Gen 2-processor en een 120Hz AMOLED-scherm met in-display selfie-camera.

De Nubia RedMagic 8 Pro en RedMagic 8 Pro+ beschikken beide over een 6,8-inch AMOLED-scherm met een resolutie van 1116×2480 pixels en een 120Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 8 Gen 2-processor, een 16MP in-display selfie-camera, een in-display vingerafdrukscanner en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 8MP ultragroothoeklens en een 2MP macrolens. Ook hebben de smartphones nog gewoon een 3.5mm koptelefoonaansluiting.

Om lange gaming sessies mogelijk te maken heeft Nubia de smartphones uitgerust met een uitgebreide 3d-vapor chamber en een ingebouwde ventilator die maximaal aan 20.000 toeren per minuut kan draaien. Ook is de behuizing uitgerust met aanraakgevoelige schouderknoppen voor gamers.

De RedMagic 8 Pro heeft een 6.000mAh en heeft ondersteuning voor 80W snelladen. De 8 Pro+ heeft een 5.000mAh accu en heeft ondersteuning voor maar liefst 165W snelladen.

De Nubia RedMagic 8 Pro is verkrijgbaar met 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte, 8GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte of 12GB werkgeheugen en 512GB opslagruimte. In China is de smartphone verkrijgbaar vanaf omgerekend zo’n 540 euro.

De Nubia RedMagic 8 Pro+ is verkrijgbaar in de uitvoeringen 12GB + 256GB, 16GB + 512GB en 16GB + 1TB. De 8 Pro+ krijgt in China omgerekend een vanafprijs mee van zo’n 700 euro. Details over een Europese lancering hebben we nog niet.

via [tweakers]