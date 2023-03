Update Voor Pixel Buds Pro Oordopjes Bevat Nieuwe Functies

Google heeft een update uitgerold naar zijn Pixel Buds Pro oordopjes. De update maakt spatial audio en headtracking beschikbaar voor de oordopjes, wat moet zorgen voor een betere audio ervaring.

Spatial audio of “ruimtelijke audio” geeft je het gevoel dat geluid van meerdere kanten komt, wat de luisterervaring nog aangrijpender moet maken. Daarnaast zorgt headtracking of “hoofdtracking” er voor dat het geluid altijd uit dezelfde richting komt en dus niet met je hoofd zal meedraaien. Kijk jij bijvoorbeeld naar een muziekshow op jouw smartphone en draai je jouw hoofd naar links, dan zal het geluid meer uit het rechter oordopje komen. Hierdoor krijg je het gevoel dat de muzikant echt voor je staat.

Google zegt over de update het volgende: “Klaar om volledig onder te dompelen in ruimtelijke audio? Goed nieuws, de ruimtelijke audiofunctie wordt vandaag uitgerold en wordt de komende week beschikbaar op alle Pixel Buds Pro!” De update rolt momenteel uit, maar het kan dus tot een aantal weken duren voordat de update bij alle Pixel Buds Pro oordopjes is aangekomen. Hou er wel rekening mee dat de nieuwe functies alleen werken in combinatie met de Pixel 6 (Pro) en de Pixel 7 (Pro).

via [AW]