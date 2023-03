Motorola Edge 30 Ultra Ontvangt Grote Camera-update

Motorola is deze week begonnen met de uitrol van een grote update voor de Motorola Edge 30 Ultra. De update brengt verschillende verbeteringen met zich mee, maar richt zich vooral op de camera van de smartphone.

Na de uitrol van de december-patch bleef het erg stil wat betreft nieuwe updates voor de Motorola Edge 30 Ultra. Deze week ontvangt de smartphone echter eindelijk weer een nieuwe update. Deze update installeert onder andere de beveiligingspatch van februari 2023, waardoor de smartphone weer wat beter beschermd is tegen kwetsbaarheden in het besturingssysteem.

De update brengt ook verschillende verbeteringen voor de camera met zich mee. Zo zijn er verbeteringen doorgevoerd aan de autofocus, de Ultra Resolutie-functie, de nachtmodus, de portretfoto’s, de beeldstabilisatie en de motion-blur functie.

Ook brengt de update verschillende nieuwe camera-functies met zich mee. Zo kun je met “High-definition selfies” extra details en textuur toevoegen aan het gezicht. Met “Video Portrait” kun je de achtergrond van video’s extra vervagen. Als laatste heeft Motorola “360° Video Horizon Lock” toegevoegd aan de camera. Deze feature stabiliseert de video wanneer je bijvoorbeeld aan het lopen bent. Dit geeft een soort “gimbal” effect.

Gebruikers die de update al hebben geïnstalleerd melden dat er inderdaad verbeteringen merkbaar zijn in de kwaliteit van de camera. De update rolt in fasen uit. Het kan dus even duren voordat de update bij iedereen is aangekomen.

via [droidapp]