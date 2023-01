Motorola Introduceert Vijf Nieuwe Smartphones

Motorola heeft vijf nieuwe smartphones toegevoegd aan zijn assortiment. Het gaat om de Motorola Moto G13, Moto G23, Moto G53, Moto G73 en de Moto E13. De smartphones verschijnen ook in Nederland op de markt.

De Moto G13 krijgt een adviesprijs mee van 179,99 euro en beschikt over een 6,5-inch HD+ scherm met een 90Hz verversingssnelheid, een MediaTek Helio G85-processor, 4GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 10W snelladen, een 8MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 2MP macrolens en een 2MP dieptelens. De vingerafdrukscanner zit aan de zijkant.

De Moto G23 kost 199,99 euro en beschikt net als de G13 over een 6,5-inch HD+ scherm en een Helio G85-processor. De 5000 mAh accu heeft echter ondersteuning voor 30W snelladen en de driedubbele rear-camera bestaat uit een 50MP hoofdlens, een 5MP groothoeklens en een 2MP macrolens.

De Moto G53 krijgt een adviesprijs mee van 249,99 euro. Hiervoor krijg je een 6,5-inch HD+ scherm met een 120Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 480+ processor, 4GB, 6GB of 8GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 10W snelladen en een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 2MP macrolens.

De Moto G73 is de laatste nieuwe smartphone voor in de G-serie. Dit toestel kost 299,99 euro en beschikt over een 6,5-inch Full-HD+ scherm met een 120Hz verversingssnelheid, een MediaTek Dimensity 930-processor met 5G-ondersteuning, 8GB werkgeheugen, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 30W snelladen en een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 8MP groothoeklens.

Als laatste komt Motorola met de Moto E13. Dit is een budget-smartphone met een prijskaartje van 119,99 euro. De Moto E13 beschikt over een 6,5-inch HD+ scherm, een Unisoc T606-processor, 2GB of 4GB werkgeheugen, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 10W snelladen, een 13MP rear-camera en een 5MP selfie-camera. De smartphone draait op de Go Editie van Android 13 en krijgt geen update naar Android 14. Wel ontvangt de smartphone twee jaar beveiligingsupdates. De toestellen in de G-serie krijgen één Android-update en drie jaar beveiligingsupdates. In de komende twee weken verschijnen de smartphones in de Nederlandse winkels.

via [droidapp]