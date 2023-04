“Google Pixel 7a Krijgt Meer Opslagruimte Dan Voorganger”

Op het internet is nieuwe informatie opgedoken over de aankomende Google Pixel 7a. Zo verschijnt de Pixel 7a volgens de geruchten in vijf kleuren op de markt en krijgt de smartphone meer opslagruimte dan zijn voorganger.

De nieuwe berichten over de Google Pixel 7a zijn afkomstig van Paras Guglani. Dit is niet de meest bekende bron, maar heeft in het verleden wel vaker juiste informatie gedeeld. Toch raden we aan om dit gerucht nog even met een korrel zout te nemen.

Volgens Paras Guglani verschijnt de Google Pixel 7a op de markt in de kleuren Dinuguan Black, Crispy Kale, Mayo Cream, Tide Orange en Vibrant Ube. Daarnaast zou de smartphone beschikken over een nette 256GB opslagruimte. Vermoedelijk komt er ook een instapmodel met 128GB opslagruimte. Verder kiest Google waarschijnlijk voor een 6,1-inch 90Hz Full HD-scherm en 8GB werkgeheugen. Achterop vinden we een 64MP hoofdlens en een 12MP groothoeklens. Net als de Pixel 7 en 7 Pro maakt de Pixel 7a gebruik van de Tensor G2-chip.

De officiële introductie van de Google Pixel 7a zal op 10 mei plaatsvinden tijdens het Google I/O-evenement.

