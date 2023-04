Fairphone 3 en 3+ Ontvangen Bèta Van Android 13

De Nederlandse fabrikant Fairphone is zojuist begonnen met de uitrol van Android 13 voor de Fairphone 3 en de Fairphone 3+. Het gaat momenteel nog om een bèta-versie van Android 13, met als doel om uiterlijk eind juni de stabiele versie van Android 13 uit te rollen.

De Fairphone 3 verscheen in 2019 op de markt met Android 9. De meeste smartphones uit 2019 ontvangen inmiddels geen Android-updates meer, maar Fairphone heeft als doel zijn smartphones zolang mogelijk te voorzien van updates. Zo zegt het bedrijf het volgende:

“Deze update naar Android 13 is een voorbeeld van Fairphone’s ambitie om de toestellen zo lang mogelijk van software-ondersteuning te voorzien.” “Door Android-updates voor onze oudere modellen te leveren, gaan we tegen de industrienormen in en willen we ervoor zorgen dat de Fairphone 3-eigenaren hun telefoon ook langer kunnen gebruiken. Zoals we altijd zeggen: de duurzaamste telefoon is degene die je al bezit!”