Foto’s En Prijzen Van Huawei Watch GT4 Opgedoken

De doorgaans goedgeïnformeerde Duitse bron WinFuture heeft een aantal productfoto’s van de Huawei’s Watch GT4 online gezet. Ook heeft de bron de vermeende adviesprijzen gedeeld. De officiële introductie van de smartwatch zal waarschijnlijk donderdag plaatsvinden.

Huawei heeft aankomende donderdag een Huawei-lanceringsevenement in Barcelona ingepland. Hier krijgen we naar verwachting onder andere de Huawei Watch GT4 te zien. Volgens WinFuture verschijnt de Watch GT4 in twee uitvoeringen op de markt. Namelijk met een 41 en 46 millimeter behuizing. De smartwatch is verkrijgbaar in verschillende ontwerpen bestaande uit verschillende materialen. In totaal zijn er negen varianten waaruit consumenten kunnen kiezen, aldus de bron.

De smartwatch beschikt onder andere over een OLED-scherm, een accuduur van twee weken en een ARM Cortex-M-soc. De Huawei Watch GT4 is naar verwachting vanaf oktober verkrijgbaar voor een adviesprijs van 249 tot 399 euro.

via [hardware.info]