Xiaomi Mi 11i Ontvangt Android 13-update

Xiaomi rolt momenteel een nieuwe update uit naar de Xiaomi Mi 11i. Het gaat om de Android 13-update die een hoop vernieuwingen met zich meebrengt. Helaas blijft de beveiligingspatch nog staan op die van februari 2023.

Je kunt elk moment een notificatie verwachten waarin staat dat je de Android 13-update kunt downloaden op je Xiaomi Mi 11i. De nieuwe versie van Android bevat verschillende nieuwe functies, waaronder meer privacy-opties, de mogelijkheid om apps in verschillende talen te gebruiken en een uitgebreider Material You-design. Over Android 13 heeft Xiaomi zijn eigen MIUI 14-schil geïnstalleerd en de beveiligingspatch is bijgewerkt tot februari 2023. De beveiligingspatch loopt dus een aantal maanden achter.

De update is 4,3GB groot en rolt in fasen uit. Hierdoor kan het een aantal dagen duren voordat de update op alle Xiaomi Mi 11i toestellen beschikbaar is. Heb je nog geen notificatie ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

