Renders Van Samsung Galaxy Watch 6 Classic Gelekt

Op het internet zijn renders verschenen waarop de Samsung Galaxy Watch 6 Classic te zien is. Samsung zal de nieuwe smartwatch later dit jaar samen met enkele andere modellen in de Watch 6-serie introduceren.

De onderstaande renders zijn gedeeld door tech-lekker OnLeaks en tonen de aankomende smartwatch van Samsung, die de fabrikant later in de zomer officieel zal introduceren tijdens Galaxy Unpacked 2023. Samsung zal de nieuwe smartwatch waarschijnlijk tegelijkertijd introduceren met de Galaxy Z Fold 5, de Galaxy Z Flip 5 en mogelijk de Galaxy Tab S9-serie.

Het valt op dat de Galaxy Watch 6 Classic lijkt te beschikken over een draaibare ring rondom het scherm. Deze fysieke ring kennen we van de Galaxy Watch 4 Classic, maar ontbrak op de Galaxy Watch 5. Het ronde Super AMOLED-scherm is volgens de geruchten 1,47-inch groot, wat groter is dan het scherm van zijn voorganger. Het scherm heeft een resolutie van 470 x 470 pixels. De accu zou een capaciteit hebben van 425 mAh. Ook dit is groter dan zijn voorganger.

via [droidapp]