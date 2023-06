Deze 11 Oppo-smartphones Ontvangen Android 14-update

Oppo Benelux heeft een lijst gedeeld van smartphones die een update naar Android 14 krijgen. Het gaat om 11 toestellen, maar een datum voor de uitrol hebben wij nog niet. Dat is natuurlijk ook niet zo gek, want Google heeft de nieuwe versie van Android nog niet gelanceerd.

Oppo heeft tegenover droidapp laten weten dat het bedrijf een Android 14-update zal uitrollen naar 11 smartphones. Niet al deze smartphones zijn verkrijgbaar in Nederland, want sommige toestellen zijn exclusief voor de Chinese markt gemaakt. De oudste Oppo-smartphone die een Android 14-update krijgt is de Oppo Find X3 Pro. De volledige lijst met smartphones staat hieronder:

– Oppo A98

– Oppo A78

– Oppo A77

– Oppo A57

– Oppo Reno 8 Pro

– Oppo Reno 8

– Oppo Reno 8T

– Oppo Reno 7

– Oppo Find X5

– Oppo Find X5 Pro

– Oppo Find X3 Pro

Google heeft onlangs Android 14 Beta 3 uitgebracht, maar de stabiele versie is nog niet beschikbaar. Waarschijnlijk moeten we wachten tot eind dit jaar of begin volgend jaar voordat Oppo begint met de uitrol van Android 14.

via [droidapp]