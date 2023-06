Asus Zal Zenfone 10 Op 29 Juni Introduceren

Asus zal op 29 juni zijn nieuwste smartphone introduceren. De Asus Zenfone 10 is een compacte high-end smartphone en de fabrikant heeft via zijn website alvast de eerste details van de Zenfone 10 gedeeld.

De opvolger van de Asus Zenfone 9 krijgt opnieuw een compact ontwerp. Zo weten we dankzij een aantal hints van Asus dat de Zenfone 10 een 5,9-inch scherm krijgt. Dit scherm heeft in de linkerbovenhoek een ronde uitsparing voor de selfie-camera. Daarnaast weten we dat de Zenfone 10 gebruik maakt van een krachtige Snapdragon 8 Gen 2-processor, ondersteuning heeft voor draadloos laden en beschikt over six-axis gimbal stabilisatie voor het maken van stabiele opnames.

De officiële introductie zal op 29 juni om 3 uur ’s middags Nederlandse tijd plaatsvinden. Je kunt de livestream hier volgen. De smartphone verschijnt in ieder geval op de markt in de kleur mintgroen.

via [droidapp]