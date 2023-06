Specificaties Van Xiaomi 13T en 13T Pro Uitgelekt

Naar verwachting zal Xiaomi in september de Xiaomi 13T en de Xiaomi 13T Pro introduceren, maar op het internet zijn nu al enkele specificaties van beide smartphones uitgelekt. Ook claimt de bron de adviesprijzen te weten.

Als we de laatste geruchten mogen geloven krijgt de Xiaomi 13T een MediaTek Dimensity 9200-processor en de Xiaomi 13T Pro een Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2-processor. Beide smartphones beschikken over een 6,67-inch scherm met een 144Hz verversingssnelheid. De reguliere Xiaomi 13T heeft 8GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte, terwijl de Xiaomi 13T Pro is uitgerust met 12GB werkgeheugen en 512GB opslagruimte. Beide toestellen hebben een 5000 mAh accu, maar alleen de Pro-uitvoering kan met 120W snelladen. De reguliere Xiaomi 13T kan met maximaal 67W snelladen.

De Xiaomi 13T (Pro) draait uit de doos op Android 13 met de MIUI 14-schil. De Xiaomi 13T zou voor zo’n 700 euro over de toonbank moeten gaan, terwijl je voor de Xiaomi 13T Pro ongeveer 930 euro kwijt bent.

via [hardware.info]