Samsung Galaxy A51 Ontvangt Update Met Nieuwste Beveiligingspatch

Samsung heeft een nieuwe update uitgerold naar de Galaxy A51. Deze update installeert de beveiligingspatch van juni 2023, maar brengt ook nog een aantal andere verbeteringen met zich mee.

Ben je in het bezit van een Samsung Galaxy A51, dan kun je nu een nieuwe update downloaden. De nieuwste update is 212MB groot en werkt onder andere de beveiligingspatch bij naar die van juni 2023. Hiermee is de smartphone weer helemaal up-to-date en beter beschermd tegen kwaadwillenden.

Volgens Samsung brengt de update niet alleen de nieuwste beveiligingspatch met zich mee, maar moet de update ook zorgen voor een verbeterde stabiliteit van de smartphone. Exacte details heeft Samsung echter niet gegeven.

Updates rollen in fasen uit, waardoor het een aantal dagen kan duren voordat de update bij iedereen is aangekomen. Heb je nog geen notificatie ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de Galaxy A51.

via [droidapp]