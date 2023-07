Xiaomi Zal Mix Fold 3 In Augustus Introduceren

Xiaomi introduceerde vorig jaar in augustus de Mix Fold 2 en inmiddels werkt de Chinese fabrikant aan een opvolger van de opvouwbare smartphone. Xiaomi heeft bekendgemaakt dat de Xiaomi Mix Fold 3 ook dit jaar in augustus geïntroduceerd zal worden.

Volgens Xiaomi bedrijfspresident Lu Weibing krijgen we de Xiaomi Mix Fold 3 in augustus officieel te zien. Verdere details heeft hij niet gegeven, maar de vouwbare smartphone is eerder al wel in het geruchtencircuit opgedoken. Volgens de geruchten beschikt de Xiaomi Mix Fold 3 onder andere over een Snapdragon 8 Gen 2-processor, een 4800 mAh accu en een 108MP hoofdcamera. Ook krijgt de smartphone een periscooplens met 5x optische zoom.

Xiaomi Mix Fold 2

De Xiaomi Mix Fold 2 valt voornamelijk op door zijn dunne behuizing. Opengeklapt is de Mix Fold 2 namelijk 5.4mm din. De smartphone heeft een 8,02-inch vouwbaar OLED-paneel met een resolutie van 2016 x 1914 pixels en een 6,56-inch OLED-coverscherm met een Full-HD+ resolutie. Intern vinden we een Snapdragon 8+ Gen 1-processor, 12GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte, een 4500 mAh accu met ondersteuning voor 67W snelladen en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 13MP groothoeklens en een 8MP telelens met 2x optische zoom. In het scherm aan de buitenkant vinden we nog een 20MP selfie-camera.

Xiaomi heeft de Mix Fold 2 niet voor de Nederlandse markt aangekondigd. In thuisland China kreeg de smartphone bij de lancering een adviesprijs mee van omgerekend bijna 1300 euro. Het is onduidelijk of Xiaomi de Mix Fold 3 wel voor de Nederlandse markt zal introduceren.

via [gagadget]