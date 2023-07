“Huawei Wil Smartphone Met Chinese 5G-chip Op De Markt Brengen”

Huawei wil voor het einde van dit jaar een smartphone met 5G-ondersteuning op de markt brengen, aldus Reuters. De fabrikant mag sinds 2019 vanwege de Amerikaanse sancties geen gebruikmaken van Amerikaanse 5G-technologie, waardoor 5G-ondersteuning op Huawei-toestellen ontbreekt. Huawei zou nu echter in staat zijn om 5G-chips in eigen land te bemachtigen.

Huawei-smartphones zijn in Europa niet meer populair, omdat de smartphones van de fabrikant geen 5G-ondersteuning meer hebben en geen toegang hebben tot de Google-diensten. Denk hierbij aan de Play Store, Google Maps, YouTube etc. Dit alles is het resultaat van een Amerikaanse embargo dat al sinds 2019 actief is.

Met behulp van de Chinese Semiconductor Manufacturing International Corporation zou Huawei echter in staat zijn om nog dit jaar een smartphone met 5G-ondersteuning op de markt te brengen. Het gaat waarschijnlijk om 5G-versies van de Huawei P60. Huawei zou in staat zijn om chipontwerpen voor SMIC’s N+1-node te maken, waarvan de prestaties in de buurt moeten komen van 7nm-chips.

Of Huawei snel weer een grote speler zal worden buiten Azië valt echter nog te betwijfelen. Het aantal 5G-chips dat Huawei kan maken is momenteel nog beperkt waardoor ook de winstmarge op deze chips beperkt blijft. Daarnaast blijft het probleem van het ontbreken van Google-diensten bestaan, waardoor veel westerse gebruikers direct afhaken.

