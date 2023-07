“Samsung Galaxy S23 FE Krijgt Per Regio Andere Chipset”

Samsung brengt soms verschillende uitvoeringen van zijn smartphone op de markt, waardoor de Europese variant over een andere chipset beschikt dan de uitvoering voor de Amerikaanse markt. Volgens de laatste geruchten is dit bij de Galaxy S23 FE opnieuw het geval, waarbij Samsung zou hebben gekozen voor een Exynos 2200-chipset en een Snapdragon 8 Gen 1-chipset.

Volgens de laatste geruchten is Samsung van plan om later dit jaar de Galaxy S23 FE te introduceren. Uit details van ondersteuningpagina’s en benchmarks zouden we kunnen opmaken dat Samsung verschillende modellen op de markt brengt. Zo komt er een uitvoering met een Exynos 2200-processor en een uitvoering met een Snapdragon 8 Gen 1-processor. De wereldwijde variant zou gebruikmaken van de Exynos 2200-chipset, terwijl de Galaxy S23 FE in Amerika een Snapdragon 8 Gen 1-chipset krijgt. De Snapdragon-processors zijn doorgaans iets sneller en energiezuiniger, alhoewel dit in de praktijk soms nauwelijks merkbaar is.

Beide uitvoeringen van de Samsung Galaxy S23 FE beschikken volgens de geruchten over een 6,4-inch AMOLED-scherm, 8GB werkgeheugen, een 50MP hoofdlens en een 4500 mAh accu met ondersteuning voor 25W snelladen. Een introductiedatum hebben we nog niet.

via [droidapp]