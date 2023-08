“Samsung Galaxy S24 Krijgt In Europa Geen Snapdragon 8 Gen 3-chipset”

Op het internet is een benchmark van de Amerikaanse versie van de Samsung Galaxy S24 Plus opgedoken. Volgens deze informatie krijgt Samsung’s nieuwe vlaggenschip-smartphone in de VS een Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3-processor. Volgens de geruchten krijgt de smartphone in Europa echter een Exynos 2400-processor.

De Samsung Galaxy S24 Plus is getest in Geekbench 6 in combinatie met Android 14 en 8GB werkgeheugen. De smartphone maakt gebruik van de nog niet officieel aangekondigde Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3-processor, die goed is voor een singlecorescore van 2231 punten en een multicorescore van 6661 punten. Deze score is zo’n 10 en 20% hoger dan die van de Snapdragon 8 Gen 2-chipset.

Volgens verschillende betrouwbare bronnen krijgt de Europese versie van de Galaxy S24 echter geen Snapdragon-processor, maar een Exynos 2400-chipset. Doorgaans presteren deze chipset net iets minder goed dan de vlaggenschip-chipsets van Qualcomm. De Exynos 2400-chipset heeft in totaal tien cores, bestaande uit een primaire Cortex X4-core, vijf Cortex-A720-cores en vier Cortex A520-cores. De officiële introductie van de Galaxy S24-serie zal begin 2024 plaatsvinden.

via [tweakers]