Samsung Galaxy Z Flip 5 Wint Scharnierduurzaamheidstest Van Motorola Razr 40 Ultra

Veel mensen maken zich sinds de introductie van de eerste opvouwbare smartphone zorgen om de bouwkwaliteit van dergelijke toestellen. Met name de scharnier heeft een beperkte levensduur. YouTube-kanaal Mrkeybrd wilde met behulp van een “scharnierduurzaamheidstest” te weten komen welke smartphone een stevigere scharnier heeft, de Samsung Galaxy Z Flip 5 of de Motorola Razr 40 Ultra?

In de duurzaamheidstest, die hieronder te zien is, worden de Samsung Galaxy Z Flip 5 en de Motorola Razr 40 Ultra handmatig open- en dichtgeklapt. De scharnier van de Motorola Razr 40 Ultra stopte na 126.300 met functioneren, terwijl de scharnier van de Samsung Galaxy Z Flip 5 na 280.000 keer open- en dichtklappen nog steeds werkte. Wel was het na 223.000 keer vouwen niet meer mogelijk om de smartphone in een hoek van 90 graden open te houden.

De Samsung Galaxy Z Flip 5 functioneert verder nog naar behoren en de livestream van de duurzaamheidstest, die op 2 augustus startte, is nog steeds gaande.

via [hardware.info]