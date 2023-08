Deze Samsung-tablets En Opvouwbare Smartphones Ontvangen One UI 5.1.1-update

Samsung heeft bekendgemaakt welke tablets en opvouwbare smartphones een update naar One UI 5.1.1 ontvangen. One UI 5.1.1 is Samsung’s nieuwste Android-schil die verschillende nieuwe functies met zich meebrengt en al aanwezig is op de meest recente apparaten.

De Samsung Galaxy Tab 9-serie en de Galaxy Z Fold 5 en Z Flip 5 draaien uit de doos allemaal al op One UI 5.1.1. Oudere apparaten draaien echter nog op een oudere versie van de schil. Samsung heeft nu bekendgemaakt welke tablets en opvouwbare smartphones zullen worden bijgewerkt naar One UI 5.1.1. In totaal krijgen 11 tablets en 7 opvouwbare smartphones een One UI 5.1.1-update. Hieronder staat het volledige overzicht:

Vouwbare smartphones:

– Samsung Galaxy Z Fold 4

– Samsung Galaxy Z Fold 3

– Samsung Galaxy Z Fold 2

– Samsung Galaxy Z Flip 4

– Samsung Galaxy Z Flip 3

– Samsung Galaxy Z Flip 5G

– Samsung Galaxy Z Flip

Tablets:

– Samsung Galaxy Tab S8

– Samsung Galaxy Tab S8 Plus

– Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

– Samsung Galaxy Tab S7

– Samsung Galaxy Tab S7 Plus

– Samsung Galaxy Tab S7 FE

– Samsung Galaxy Tab S6 Lite

– Samsung Galaxy Tab A8

– Samsung Galaxy Tab A7 Lite

– Samsung Galaxy Tab Active 3

– Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro

De meeste recente apparaten ontvangen de One UI 5.1.1-update als eerste, maar exacte datums hebben we niet. One UI 5.1.1 brengt onder andere functies met zich mee die multitasken makkelijker moet maken.

via [androidplanet]