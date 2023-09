Opvouwbare Honor Magic V2 Aangekondigd Voor Europese Markt

Honor heeft tijdens de IFA-beurs de Honor Magic V2 aangekondigd voor de Europese markt. De Magic V2 is een dunne opvouwbare smartphone met krachtige specificaties, die naar verwachting vanaf begin 2024 verkrijgbaar is. Mocht je de smartphone willen kopen, dan moet je dus nog even geduld hebben.

Honor introduceerde de Honor Magic V2 in juli al voor de Chinese markt, maar nu heeft de fabrikant de smartphone ook voor de Europese markt aangekondigd. We moeten nog wel even wachten voordat de smartphone verkrijgbaar is, maar het is goed om te weten dat de vouwbare smartphonemarkt er in Europa nieuwe concurrentie bij krijgt.

De Honor Magic V2 beschikt over een 7,92-inch 120Hz vouwbaar OLED-scherm met een resolutie van 2344×2156 pixels, een 6,43-inch 120Hz OLED-coverscherm met een resolutie van 2376×1060 pixels, een Snapdragon 8 Gen 2-processor, 16GB werkgeheugen, 256GB, 512GB of 1TB opslagruimte, een 5000mAh accu met ondersteuning voor 66W snelladen en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 50MP ultragroothoeklens en een 20MP zoomlens met 2.5x optische zoom. De Honor Magic V2 heeft daarnaast ook nog twee 16MP selfie-camera’s.

Met een gewicht van slechts 231 gram en een dikte van 9,9mm (dichtgeklapt) of 4,7mm (opengeklapt) is de Honor Magic V2 een zeer compact toestel. Een adviesprijs of releasedatum hebben we nog niet, maar we verwachten dat de Honor Magic V2 vanaf begin 2024 in Europa verkrijgbaar is voor een adviesprijs die ergens tussen de 1150 en 1350 euro uitkomt.

via [AW]