Eerste Foto’s Van Samsung Galaxy A05s Uitgelekt

Samsung werkt aan een nieuwe budget-smartphone die nu te zien zou zijn op een aantal gelekte foto’s. We zien zowel van de voorkant als de achterkant van de Samsung Galaxy A05s.

De onderstaande foto’s zijn opgedoken via een Braziliaanse keuringsinstantie. We zien dat de opvolger van de Galaxy A04s een glanzende achterkant krijgt met in de linkerbovenhoek een dubbele rear-camera. Deze achterkant lijkt ook een gestreepte afwerking te hebben. Voorop vinden we een scherm met een vrij dikke kin aan de onderkant en een notch voor de selfie-camera.

Volgens de geruchten beschikt de Samsung Galaxy A05s over een Helio G85-processor met 4G-ondersteuning en een 5000 mAh accu. Overige specificaties of een releasedatum hebben we helaas nog niet.

via [droidapp]