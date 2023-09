Nieuwe Renders Tonen OnePlus 12 Van Alle Kanten

Op het internet zijn vernieuwde renders van de OnePlus 12 opgedoken. De nieuwe renders zijn gedeeld door een doorgaans goedgeïnformeerde bron en laten OnePlus’s volgende vlaggenschip-smartphone van alle kanten zien.

De onderstaande renders zijn gedeeld door de website MySmartPrice en zijn gemaakt in samenwerking met tech-lekker OnLeaks. De beelden komen voor een groot deel overeen met eerder gelekte renders, maar we zien een aantal minimale verschillen.

De OnePlus 12 krijgt volgens de geruchten een camera-eiland dat om de zijkant van de behuizing heen vouwt. In dit camera-eiland vinden we drie camera’s en een vierde sensor waarvan nog onduidelijk is wat hiervan de functie is. Om de camera van de OnePlus 12 mogelijk te maken heeft de fabrikant samengewerkt met het cameramerk Hasselblad.

Het scherm is volgens de geruchten 6,7-inch groot en heeft een ronde uitsparing voor de selfie-camera. Aan de zijkant van de behuizing vinden we de bekende ‘alert slider’. De geruchten spreken verder over een Snapdragon 8 Gen 3-processor, maximaal 16GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte en een 5000mAh accu met ondersteuning voor 120 Watt snelladen.

OnePlus zal de OnePlus 12 waarschijnlijk in december aankondigen voor de Chinese markt. In Europa moeten we nog tot begin 2024 wachten voordat de smartphone hier verkrijgbaar is.

via [androidplanet]