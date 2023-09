Opnieuw Prijzen Google Pixel 8 Uitgelekt: “Pixel 8 Kost 799 Euro”

Onlangs doken in het geruchtencircuit de Europese adviesprijzen van de Google Pixel 8 en Pixel 8 Pro op, en die waren nogal opvallend hoog. Nu is echter een nieuwe prijslijst uitgelekt, waarop adviesprijzen staan die een stuk aannemelijk zijn.

Volgens het Franse Dealabs gaan de Google Pixel 8 en Pixel 8 Pro 799 euro en 1099 euro kosten. Dit zijn stevige prijzen die een stuk hoger zijn dan die van de Pixel 7-serie, maar deze prijzen klinken een stuk aannemelijker dan de 860 euro en 1215 euro die eerder deze week in het geruchtencircuit opdoken.

Natuurlijk gaat het nog steeds om geruchten, maar de schrijver van het artikel wist eerder ook de juiste adviesprijzen van de Galaxy Z Flip 5 en Z Fold 5 te achterhalen. Dus het is goed mogelijk dat de bron het dit keer ook juist heeft. Hieronder staan alle prijzen per model:

– Pixel 8 (128GB) : 799 euro

– Pixel 8 (256GB): 859 euro

– Pixel 8 Pro (128GB): 1099 euro

– Pixel 8 Pro (256GB): 1159 euro

– Pixel 8 Pro (512GB): 1299 euro

Ondanks dat de bovenstaande adviesprijzen aantrekkelijker zijn dan de prijzen die eerder deze week opdoken in het geruchtencircuit, zien we nog steeds een flinke prijsstijging ten opzichte van de Pixel 7 en Pixel 7 Pro. De Pixel 7 en 7 Pro verschenen namelijk op de markt voor een vanafprijs van 649 euro en 899 euro. Dit is dus een prijsstijging van maar liefst 150 of 200 euro.

via [tweakers]