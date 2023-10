HMD Global Begonnen Met Productie Van Nokia-smartphones In Europa

De fabrikant HMD Global, die onder andere verantwoordelijk is voor de productie van de Nokia-smartphones, is begonnen met de productie van smartphones in Europa. De fabriek staat in Hongarije, waar als eerste de Nokia XR21 wordt gemaakt.

De Nokia XR21 is een robuuste smartphone die voornamelijk is gemaakt voor de zakelijke markt. De fabrikant test elk exemplaar op software en malware in Europa en de software is gehost in Europa. De smartphone heeft een IP96K-classificatie gekregen, wat wil zeggen dat de smartphone erg sterk is en bestand is tegen vallen op harde ondergronden.

Voor de behuizing maakt de fabrikant gebruik van 100% gerecycled aluminium. De accu gaat twee dagen mee en heeft een 60% langere levensduur/oplaadcycli ten opzichte van de concurrentie, aldus HMD Global. De Nokia XR21 is ook in Nederland verkrijgbaar voor een adviesprijs van 649 euro.

via [hardware.info]