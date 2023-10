Renders Van Google Pixel 8a Uitgelekt

Google heeft kort geleden de Pixel 8 en Pixel 8 Pro geïntroduceerd, maar in het geruchtencircuit is nu alweer de volgende Pixel-smartphone opgedoken. Dit keer krijgen we de voordeligere Pixel 8a te zien op verschillende renders.

De onderstaande renders zijn gedeeld door de bekende tech-lekker OnLeaks. Als we de beelden mogen geloven krijgt de Pixel 8a een iets dikkere rand aan de onderkant van het scherm en heeft de smartphone wat rondere hoeken. De behuizing meet volgens de bron 152,1mm x 72,6mm x 8,9mm en aan de achterzijde vinden we net als bij de Pixel 7a twee camera’s.

Voorop vinden we een plat 6,1-inch scherm met een ronde uitsparing voor de selfie-camera. De powerknop zit aan de rechterkant en onderop zien we een USB-C aansluiting en een speaker. De SIM-slot is aan de linkerkant geplaatst.

Het is nog onduidelijk wanneer Google de Pixel 8a zal introduceren. Google introduceerde begin deze maand de Pixel 8 en 8 Pro, dus waarschijnlijk moeten we nog even wachten voordat een volgende introductie zal plaatsvinden.

via [tweakers]