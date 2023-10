Samsung Overweegt Langer Updatebeleid

Samsung heeft al jarenlang het langste updatebeleid van alle fabrikanten van Android-smartphones. Google heeft deze maand echter de Pixel 8-serie geïntroduceerd, die met 5 Android-updates en 7 jaar lang beveiligingsupdates nog langer software-updates ontvangt. Samsung is nu echter ook van plan om zijn smartphones 7 jaar te ondersteunen.

Tijdens een interview met Sammobile heeft een topman van Samsung aangegeven dat “de periode van vijf jaar updaten niet langer meer in lijn zou zijn met de visie van Samsung“. Samsung wil zijn smartphones daarom 7 jaar voorzien van beveiligingsupdates. Het is onduidelijk of Samsung ook van plan is om meer dan de huidige 4 Android-updates uit te rollen.

De Europese Unie wil fabrikanten overigens gaan verplichten om smartphones minimaal 7 jaar te voorzien van software-ondersteuning. Naast Samsung zijn Google en de Nederlandse fabrikant Fairphone de enige fabrikanten die zijn smartphones zo lang ondersteunt. We verwachten echter dat andere fabrikanten snel zullen volgen.

via [droidapp]