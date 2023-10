Meer Details OnePlus 12, “Prijs Gaat Omhoog”

Volgens de laatste geruchten krijgt de OnePlus 12 een beter scherm dan zijn voorganger, die onder andere een stuk feller zal zijn. Helaas zorgen de verbeterde specificaties er wel voor dat de adviesprijs van de OnePlus 12 mogelijk hoger zal uitvallen dan die van de OnePlus 11.

Volgens de bron Digital Chat Station krijgt de OnePlus 12 een veel beter scherm dan zijn voorganger. Het zou gaat om een display die veel lijkt op het scherm van de Oppo Find X6 Pro. Dit scherm is 6,82-inch groot, wat iets groter is dan het 6,7-inch scherm van de OnePlus 11. Daarnaast zou het display een piekhelderheid hebben van 2600 nits. Dit is opvallend hoog en maar liefst twee keer zo helder als het display van de OnePlus 11. Een feller display zorgt er voor dat het scherm buiten in de zon beter leesbaar is.

Het scherm zou een variabele verversingssnelheid hebben van maximaal 120Hz. De resolutie is met 3168 bij 1440 pixels ook vrij hoog. Als laatste kunnen we rekenen op een Snapdragon 8 Gen 3-processor en een 5400 mAh accu. Al dit moois zorgt er volgens Yogesh Brar wel voor dat de adviesprijs verder omhoog gaat. De OnePlus 11 kreeg bij de lancering een prijskaartje van 829 euro.

via [androidplanet]